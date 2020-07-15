إسلام آباد 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم أنباء الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية في إقليم بلوشستان الليلة الماضية وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثمانية آخرين.وأخبرت عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 253603 حالة، والضحايا إلى 5320 حالة وفاة.واهتمت بإدانة باكستان بشدة للهجوم الذي شنته القوات الأرمينية على مقاطعة توفوز في أذربيجان مؤخراً، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين.وأشارت إلى سماح المحكمة الدستورية العليا في باكستان للحكومة باتخاذ إجراءات ضد أصحاب مصانع السكر.وعرجت على حصول باكستان على المرتبة الثالثة عشر ضمن تصنيف الدول المحققة لأهداف التنمية المستدامة حول العالم، وتمكنت من تحقيق الأهداف المطلوبة قبيل موعدها المحدد بعشرة أعوام.وتطرقت إلى تجديد باكستان والصين العزم على مواصلة مشروع الممر الاقتصادي المشترك رغم التحديات الإقليمية.أفغانياً تناقلت أنباء الانفجار الذي وقع بمنطقة "سروبي" بولاية كابول وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.إقليمياً أخبرت عن تخلي إيران عن شراكتها الاستراتيجية مع الهند في مشروع ميناء جابهار بعد دخولها في شراكة طويلة الأمد مع الصين.// انتهى //09:25ت م0014