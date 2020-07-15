القاهرة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم دعوة مجلس النواب الليبي للقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرًا يطول أمن البلدين، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.وسلّطت الضوء على القمة الأفريقية المصغرة المقرر انعقادها بعد أسبوع حول سد النهضة، وذلك بعدما قامت كل من مصر والسودان وأثيوبيا كل على حدة أمس برفع تقريرها النهائي حول مسار جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 929 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 83930 حالة، بالإضافة إلى 73 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 4008 حالات وفاة.ونوّهت إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي أنقرة بالتوقف عن التدخل في ليبيا واحترام التزامها بحظر توريد السلاح المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة، لافتة النظر إلى تأكيد وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أن استقرار ليبيا مهم لفرنسا لأنه يؤثر على الوضع الأمني في البحر المتوسط وبالتالي في أوروبا.وتطرقت صحف الأربعاء عن إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلاك الشائكة محيط جبل الفرديس في بيت لحم، كما نصبت بوابة على المدخل المؤدي له وعزلته عن بلدة بيت تعمر شرق بيت لحم.وتناقلت إعلان السُلطات السودانية حالة الطوارئ في منطقة شمال دارفور بعد وقوع أعمال عنف على يد محتجين مجهولين، وكذلك إعلان رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخاخ أنه سيجرى تعديلاً على حكومته، ردًا على دعوة حركة النهضة بالإجراء حوار من أجل تشكيل حكومة جديدة.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى أنباء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 3ر13 مليون حالة و570 ألف حالة وفاة، لافتة النظر إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من أن هناك عدة دول تسير في "الاتجاه الخاطئ" فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد.// انتهى //09:33ت م0016