عام / أكثر من 13 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم
الأربعاء 1441/11/24 هـ الموافق 2020/07/15 م واس
نيويورك 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس
سجلت آخر الاحصائيات لفيروس كورونا حول العالم ، تجاوز عدد الإصابات أكثر من 13 مليون إصابة .
وأفاد موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 13.323.000 إصابة ، فيمل بلغ إجمالي الوفيات 578 ألف حالة وفاة ، مشيرًا إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت أكثر من 7 ملايين حالة .
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