نيويورك 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسسجلت آخر الاحصائيات لفيروس كورونا حول العالم ، تجاوز عدد الإصابات أكثر من 13 مليون إصابة .وأفاد موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 13.323.000 إصابة ، فيمل بلغ إجمالي الوفيات 578 ألف حالة وفاة ، مشيرًا إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت أكثر من 7 ملايين حالة .// انتهى //09:46ت م0018