المدينة المنورة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً بعد صلاة المغرب، محاضرةً بعنوان "فضل المدينة النبوية وآداب زيارتها"، بمسجد قباء .وتأتي هذه المحاضرة التي تتحدث عن فضائل المدينة المنورة والآداب الواجب أن يتحلى بها زائرها، ضمن البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في منطقة المدينة المنورة لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //09:47ت م0019