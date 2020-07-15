جيزان 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، ممثلاً في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الحرث اليوم، عدداً من الكلمات التوعوية بعنوان: "مواقف دعوية وتربوية في جائحة كورونا"، وتستمر ثلاثة أيام، يلقيها عدد من الدعاة في عدد من مساجد وجوامع المحافظة بعد صلاة المغرب.ففي مسجد وبرة يلقيها اليوم يحيى بن محمد نجمي، ويوم غدٍ يلقيها عبدالله بن سند نجمي في جامع أم الشعنون، وتختتم هذه الكلمات بعد غدٍ الجمعة يلقيها محمد بن أحمد عسيس في مسجد المقلوع.وتأتي هذه الكلمات في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مناطق ومحافظات المملكة، للمساهمة في رفع مستوى الوعي الوقائي للمواطن والمقيم للأخذ بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء فايروس كورونا.// انتهى //09:54ت م0020