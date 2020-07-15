بريدة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واساستقبلت مراكز مبادرة "تأكد" في منطقة القصيم 745 مستفيداً، وذلك منذ تدشينه الأربعاء الماضي وحتى الآن .يذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها الصحة للذين لا يشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" ، حيث توجد مراكز تأكد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستُوجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبيّن مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.// انتهى //10:03ت م0021