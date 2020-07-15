جدة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل بحره ، والليث ، والقنفذة ، وأضم والعرضيات والأجزاء الساحلية .وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً .// انتهى //11:28ت م0039