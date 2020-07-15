عام / "الأرصاد" تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
الأربعاء 1441/11/24 هـ الموافق 2020/07/15 م واس
جدة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل بحره ، والليث ، والقنفذة ، وأضم والعرضيات والأجزاء الساحلية .
وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً .
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