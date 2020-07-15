روما 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسواصل فريق أتالانتا تقديم مستوياته المميزة هذا الموسم وانتزع المركز الثاني مؤقتًا، بفوزه على بريشيا 6 - 2، في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وسجل لأتلانتا لاعبه باشاليتش 3 أهداف في الدقائق (2 - 55 - 59)، رافعًا رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم، بينما سجل الهولندي مارتن دي رون هدفه عند الدقيقة (25)، والأوكراني روسلان مالينوفسكي في الدقيقة (28)، والكولومبي دوفان زاباتا عند الدقيقة (30) الأهداف الثلاثة الاخرى، فيما سجل إرنستو توريغروسا عند الدقيقة (8)، والسلوفاكي نيكولاس سباليك في الدقيقة (83) هدفي بريشيا.وحقق أتالانتا فوزه الـ 21 هذا الموسم رافعًا رصيده إلى 70 نقطة بفارق نقطتين عن انتر ميلان ولاتسيو اللذين يحلان ضيفين على سبال وأودينيزي في المرحلة ذاتها.ويعد هجوم فريق أتالانتا أقوى خط هجوم في الدوري هذا الموسم بواقع 93 هدفًا في 33 مباراة.// انتهى //11:32ت م0040