الرباط 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية من أجل إعادة فتح المساجد في وجه المصلين، ابتداءً من اليوم بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمواجهة وباء كورونا.مغاربياً، تناولت الصحف التطورات السياسية في تونس، ونقلت إعلان رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخاخ أنه سيجري تعديلاً على حكومته، رافضاً دعوة حركة النهضة لإجراء مشاورات سياسية من أجل مشهد سياسي بديل.وتحدثت الصحف عن تدارس الاتحاد الأوروبي مجموعة من الخيارات لفرض عقوبات على أنقرة، بعد أن أبدى استياءه وقلقه إزاء سلوكيات تركيا، خاصة ما يتعلق بالتدخل في ليبيا.وتناقلت الصحف إعلان الولايات المتحدة أنها بحثت مع روسيا عقد قمة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ترغب فيها موسكو من أجل بحث عدد من الملفات الدولية الراهنة.كما توقفت الصحف عند ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 3ر13 مليون حالة وتسجيل 570 ألف حالة وفاة جديدة، لافتة إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من أن هناك عدة دول تسير في "الاتجاه الخاطئ" فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد.// انتهى //11:34ت م0041