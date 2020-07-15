جيزان 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان ، تشمل مدينة جيزان ، ومحافظات أبو عريش ، و احد المسارحة ، و الدرب ، و بيش ، و صامطة ، و صبيا ، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة .كما نبهت الهيئة بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، تشمل محافظات الداير بني مالك ، وفيفا، وهروب.وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //11:53ت م0042