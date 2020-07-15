عام / "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة جازان
الأربعاء 1441/11/24 هـ الموافق 2020/07/15 م واس
جيزان 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان ، تشمل مدينة جيزان ، ومحافظات أبو عريش ، و احد المسارحة ، و الدرب ، و بيش ، و صامطة ، و صبيا ، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة .
كما نبهت الهيئة بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، تشمل محافظات الداير بني مالك ، وفيفا، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله -.
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