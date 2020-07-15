نجران 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واستنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران السبت القادم، دورة تدريبية بعنوان "إدارة المشاريع الاحترافية PMP"، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بمدينة نجران.وتستهدف الدورة التي تستمر لمدة أسبوع أفراد المجتمع لزيادة محصلاتهم العلمية وتطوير مهاراتهم وزيادة قدراتهم في تنظيم مهامهم ومسؤولياتهم بكفاءة عالية، وتدريبهم على إدارة مشاريعهم الخاصة سواء في المجال المعماري والإنشائي أو غيرها من المجالات.وتشتمل الدورة على عدة محاور، منها :إعطاء نبذة عن ماهية المشروع وتعريفه، والفرق بين المشروعات والعمليات، وإدارة البرنامج وإدارة الحقيبة الاستثمارية ودورة حياة المشروع وأصحاب المصلحة في المشروع، والمراحل الأساسية لأي مشروع من البدء إلى الإغلاق، والهياكل التنظيمية للمنشآت، ومراحل إدارة المشروع، إضافةً إلى تطبيقات عملية وورش عمل في كيفية إدارة المشاريع الاحترافية.// انتهى //11:53ت م0043