أبها 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واساستقبلت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة أكثر من 6 آلاف طلب للقبول في برامج البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع للعام الجامعي المقبل 1442هـ، وذلك خلال يومين من بدء القبول يوم الاثنين الماضي والذي يستمر حتى السبت المقبل.وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فارس القرشي أن القبول للعام المقبل يتضمن مرحلتين الأولى، لمن سيتم ترشيحهم على درجة البكالوريوس، وسيتم إعلان نتائج الترشيح على حساب المتقدم يوم الثلاثاء 30 ذي القعدة الجاري للدفعة الأولى، وسيكون أمامه 48 ساعة للقبول أو الرفض أو الموافقة أو الترشيح في المرحلة التي تليها، والثانية: لمن سيتم ترشيحهم على درجة البكالوريوس (مقاعد متبقية)، أو على درجة الدبلوم، وسيكون إعلان نتائج الترشيح على حساب المتقدم يوم الأحد 5 ذي الحجة المقبل وسيكون أمامه 48 ساعة للقبول أو الرفض أو الموافقة .// انتهى //11:53ت م0044