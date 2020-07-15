عرعر 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسأقامت الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية أول أمس، برنامج تدريبي بعنوان " أساسيات الوعي المالي والأسري"، وذلك عبر التطبيق المرئي عند بعد، بالتعاون مع برنامج التاجر الصغير.وتناول البرنامج العديد من المحاور ومنها الاكتفاء المنزلي وأهمية تنوع دخل الأسرة ومناسبة أولويات العائلة والتعريف بالوعي المالي الشخصي ودور أفراد الأسرة في تعزيزه ونحوها.// انتهى //11:54ت م0045