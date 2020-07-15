ضرية 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسنفذت بلدية محافظة ضرية بتأهيل وتطوير عدداً من المخططات السكنية ، حيث تم سفلتة أكثر من 40.000 م2 ورصف أكثر من 20.000 م2 من البلدورات والأنترلوك.كما تم تنفيذ صيانة الطرق والشوارع بأكثر من 50.000 م2 منها مدخل ضريه الجنوبي والشرقي وتم رصف عدد من الشوارع تقدر بمساحة 5.000 م2 وتخطيط عدد من الشوارع بمساحة 10.000 م2 .وتسعى البلدية لتسخير جهودها لخدمة المحافظة والمراكز التابعة لها.// انتهى //11:59ت م0047