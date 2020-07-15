مكة المكرمة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسكرَّم معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم ، الفائزين بمسابقة أسبوع الجودة الوطني لفئات الجودة، والحوكمة، والتميز المؤسسي، التي تهدف إلى نشر وتأصيل ثقافة التميز المؤسسي والإبداع والابتكار بين العاملين بأمانة العاصمة المقدسة.وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي بالأمانة المهندس وائل حلواني أنَّ الأمانة تسعى إلى إعداد قاعدة عريضة للإبداع والابتكار واكتشاف المواهب وتهيئة منسوبي الأمانة للمنافسة بمبتكراتهم في المنافسات المحلية والعالمية، وإذكاء روح المنافسة بين البلديات الفرعية والمرتبطة والإدارات والموظفين للارتقاء بمستوى الأداء .من جانبه أوضح مدير إدارة الجودة خالد بن أحمد عبدالله، أن معايير التقييم في المسابقة المتمثلة، بمدى علاقة الفكرة بمجال الجودة، وقدرة الفكرة على إيصال الرسالة، وبساطة ووضوح وشمولية الفكرة، وأن تكون مبتكرة ونوعية، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة اتاحت الفرصة للمشاركة في المسابقة من داخل الأمانة وخارجها.// انتهى //12:05ت م0049