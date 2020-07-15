ظهران الجنوب 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسالتقى أمين أمانة منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أمس بمقر الأمانة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة ظهران لمناقشة سبل دعم وزيادة الاعتمادات المالية لمشاريع البلدية.وأوضح الدكتور الحميدي أن الاجتماع تضمن مطالبات الأهالي من المشروعات الخدمية، مشيراً إلى أن هذه المطالبات حق مشروع ومحل تقدير، مبيناً أن الأمانة تنظر لجميع بلديات المنطقة بمنظور واحد، وأن هدف خطط الأمانة بأن تكون التنمية شاملة وبالتساوي في المحافظات، وذلك لتحقيق التنمية والتطور على مستوى المنطقة.// انتهى //12:09ت م0051