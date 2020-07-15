الجزائر 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسألقت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمنظمات رجال الأعمال ونقابات العمال، للمشاورات مع الحكومة، تنتهي بعقد مؤتمر وطني، في منتصف شهر أغسطس المقبل، حول المخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي، من أجل بلورة خارطة طريق عملية ؛لمعالجة تداعيات أزمة وباء كوفيد-19، وإحداث الإقلاع الاقتصادي وتوفير موارد جديدة للبلاد.واهتمت بإعلان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أمس، عن الشروع في صياغة مسودة نص قانون يحمي الطواقم الطبية العاملة بالمستشفيات من الاعتداءات المتكررة عليهم وعمليات تخريب للعتاد الطبي من طرف مواطنين غاضبين، تزامناً مع تشبع المستشفيات الحكومية بالمصابين بفيروس كورونا، والذين وصل عددهم أمس إلى 20216 حالة.وفي الشأن المغربي، تطرقت صحف الأربعاء إلى طلب مجلس النواب الليبي من مصر التدخل المباشر في الحرب لمواجهة الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مبرراً الطلب بأن الدعم المصري صار لازماً لصد الغزو والاحتلال التركي، وحماية الأمن القومي الليبي والمصري.وتطرقت إلى تنديد دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، أمس، بقرار قضائي للاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، لافتة النظر إلى تحذير الدائرة على لسان مديرها عبد العظيم سلهب، من اشتعال حرب دينية في المنطقة.وواصلت صحف الجزائر رصد وتيرة تفشي جائحة كوفيد-19 في العالم، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 2.6 مليون إصابة جديدة منذ الأول من يوليو الجاري، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 13 مليون إصابة، أما عدد الوفيات فتجاوز 203 آلاف.// انتهى //12:15ت م0052