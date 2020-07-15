باماكو 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسنشر الاتحاد الأوروبي، اليوم، قوات خاصة مشتركة تابعة له في مالي، وذلك لدعم القوات المالية في الحرب على الإرهاب.ونقلت وكالة الأنباء المالية عن وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي قولها إن المجموعة الأولى من القوة ستضم نحو مئة جندي فرنسي وإستوني، فيما ستنشر كتيبة ثانية تضم نحو 60 جندياً تشيكياً في أكتوبر المقبل, وسينضم إليهم نحو 15 جندياً سويدياً في يناير القادم.يُذكر أن منطقة الساحل بأكملها تشهد هجمات متزايدة تشنها مجموعات إرهابية ، ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة فإن أعمال العنف في مالي والنيجر وبوركينا فاسو قد أودت بحياة أكثر من أربعة آلاف شخص خلال العام الماضي.// انتهى //12:54ت م0067