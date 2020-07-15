سكاكا 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واستواصل جامعة الجوف ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، تقديم البرنامج التعريفي بالقبول الجامعي، للطلبة المتقدمين للقبول بالجامعة للعام 1442هـ "عن بُعد" حتى يوم غد.ودعت عمادة القبول والتسجيل، خريجي الثانوية العامة وأولياء أمورهم لحضور البرنامج التعريفي الذي يهدف إلى تعريف الطلبة بالجامعة والتخصصات المتاحة لهم، وتقديم شرح مفصل عن آلية القبول الجامعي وترشيح المتقدمين وإعلان النتائج، وكذلك تقديم شرح عن طبيعة الدراسة الجامعية والأنظمة الأكاديمية، إضافة إلى استقبال استفساراتهم والرد عليها، وعلى الراغبين بالاستفادة من البرنامج التسجيل من خلال الرابط:http://dar.ju.edu.sa/reg.aspx// انتهى //13:15ت م0071