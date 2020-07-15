الدمام 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليه 2020 م واسنفذت أمانة الشرقية أمس 1054 جولة رقابية و 4 جولات مشتركة مع الجهات المعنية، على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق والمنشآت التجارية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للحد من انتشار العدوى وحماية المواطنين والمقيمين.وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تسجيل 73 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، و 23 مخالفة تكدّس بالأسواق المركزية.وأكدت أمانة الشرقية استمرار الفرق التفتيشية جولاتها الرقابية، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز "940"، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية.// انتهى//13:34ت م0073