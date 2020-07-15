عام / جامعة الملك خالد تنظم دورة تدريبية بعنوان " مهارات التلخيص والنقد الأكاديمي "
الأربعاء 1441/11/24 هـ الموافق 2020/07/15 م واس
أبهـا 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس
تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا غداً ، دورة تدريبية إلكترونيّة مجانيّة بعنوان " مهارات التلخيص والنقد الأكاديمي للدراسات العلمية السابقة في رسالة الباحث " , تستهدف طلاب وطالبات الدراسات العليا ضمن مشروع " مبادرون ".
وأبان عميد الدراسات العليا الدكتور أحمد آل فائع أن الدورة تهدف إلى التعريف بأوجه استفادة الباحث من الدراسات السابقة وطرق عرضها وتوظيفها في البحث.
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13:38ت م
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