أبهـا 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واستنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا غداً ، دورة تدريبية إلكترونيّة مجانيّة بعنوان " مهارات التلخيص والنقد الأكاديمي للدراسات العلمية السابقة في رسالة الباحث " , تستهدف طلاب وطالبات الدراسات العليا ضمن مشروع ‫" مبادرون ".وأبان عميد الدراسات العليا الدكتور أحمد آل فائع أن الدورة تهدف إلى التعريف بأوجه استفادة الباحث من الدراسات السابقة وطرق عرضها وتوظيفها في البحث.// انتهى //13:38ت م0074