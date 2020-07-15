عام / مكافحة المخدرات: القبض على شخص وثق بالفيديو تعاطيه لمواد مخدرة بسكاكا
الأربعاء 1441/11/24 هـ الموافق 2020/07/15 م واس
سكاكا 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن، بمدينة سكاكا لقيامه بتوثيق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
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