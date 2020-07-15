الدمام 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة باللجنة الزراعية والغذاء اليوم، لقاء عن بعد حول مبادرات صندوق التنمية الزراعية خلال جائحة كورونا المستجد، مع مدير إدارة الإقراض بفرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالعزيز بن عبدالله السليمان.وأوضح المهندس السليمان أن الصندوق خلال فترة جائحة كورونا المستجد قد تبنّى عددا من المبادرات، بعضها متعلق بدعم القطاع الزراعي الخاص، وتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعضها على علاقة مباشرة بقرارات الدولة لدعم الجهود الرامية للحفاظ على الأمن الغذائي، خصوصا في مثل هذا الوقت،و ُخصصت مبالغ وافرة لدعم هذه المبادرات.وبين أن المبادرة الأولى تحمل عنوان :"دعم رأس المال العامل" وتهدف إلى دعم الأنشطة الزراعية عبر تقديم قروض تشغيلية مباشرة، أو غير مباشرة من خلال المصارف التجارية وفق اتفاقيات التمويل بالشراكة معها، وبموجب هذه المبادرة ُصرف 39 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 234 مليون ريال من أصل 450 مليون ريال خُصصت لأجل هذا الغرض.وأفاد المهندس السليمان أن تلك المبادرة تتوافق مع المبادرة الثانية وهي :"مبادرة تأجيل الأقساط" والمديونيات المستحقة لقروض المشاريع المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، واستفاد حوالي 4398 مستفيدا بقيمة أقساط بلغت 150 مليون ريال، مشيرا إلى أن الدعم عبر هاتين المبادرتين يعمل على مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والوقوف معها في مواجهة تداعيات الأزمة، ويسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على ذلك.وقال: "أما المبادرة الثالثة فتتعلق بـ "تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة بالأمن الغذائي"، والتي تهدف إلى دعم استمرار سلاسل الإمداد الغذائية ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية، تماشيا مع الجهود الحكومية للحد من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، وُخصص ملياري ريال لهذه المبادرة من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، وذلك ضمن منتجات التمويل المختلفة التي يقدمها الصندوق، وضمن دور الصندوق الحيوي في هذه المرحلة".وأشار إلى أن هذه المبادرة تتعلق في مرحلتها الأولى بمنتجات (الأرز، والسكر، وفول الصويا، والذرة الصفراء)، وسيتم إضافة منتجات أخرى حسب احتياجات السوق وإستراتيجية الأمن الغذائي، وُصرف بموجبها 4 قروض بقيمة 347 مليون ريال.// انتهى //13:53ت م0077