الدمام 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليه 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران راتشنا كورهنن، بمناسبة انتهاء فترة عملها في المملكة.ونوه سموه في مستهل اللقاء بعلاقات الصداقة المتينة التي تربط المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، في ظل قيادة البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف الأصعدة، مشيداً سموه بما قدمته كورهنن خلال فترة عملها من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنياً لها التوفيق في مهام عملها القادمة.من جانبه، أعربت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران، عن شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية، وعن سعادتها بالفترة التي قضتها في المملكة، منوهةً بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية استباقية، أسهمت في الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، متمنيةً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والإزدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله -.// انتهى//.14:01ت م0081