بريدة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة السابق الشيخ صالح بن علي العميرة، نظير جهوده وأعماله المباركة طيلة فترة عمله الماضية، وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني.وأشاد سموه بما قدمه الشيخ العميرة من جهود بذلها طوال فترة عمله في فرع رئاسة الهيئة بالمنطقة، منوها بما يحظى به القطاع من دعم الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للوصول إلى تحقيق الرسائل السامية بالشراكة مع القطاعات كافة.وأشار سموه إلى أن ما قدمه الشيخ العميرة من عمل كان له أبلغ الأثر في سير العمل بكل انسيابية وحكمة , معبرا عن شكره وتقديره لفضيلته على ما بذله من أعمال جليلة مباركة قام بها , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.من جانبه قدم الشيخ العميرة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة من سموه ومن خلال ما وجده من دعم وحرص على متابعته الأعمال المقدمة في الفرع كافة, وتوجيهاته السديدة لكل ما هو نافع ومساهم في تحقيق الأهداف المنشودة , راجياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير وصلاح.// انتهى //15:16ت م0099