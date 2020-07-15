عرعر 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر البلوي، يرافقه مدير مكتب شؤون البيئة بالمنطقة المهندس سعد العنزي، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم تقرير عن أهم أعمال ومنجزات مكتب البيئة بالمنطقة.ورحب سموه بالجميع، مستعرضًا أبرز أنشطة الهيئة في المنطقة ومحافظاتها وما تقدمه من جهود توعوية للمحافظة على البيئة، كما اطلع على أبرز القضايا الأرصادية والبيئية بالمنطقة، والمنشآت ذات التأثيرات البيئية المحتملة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية.وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية عمل الهيئة ودورها في مراقبة الظواهر الجوية وإصدار التوقعات الجوية لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في تحسين البيئة وإصدار التحذيرات والتنبيهات للتقلبات الجوية.وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن الاستدامة البيئية تأتي ضمن أولوياته في تنمية المنطقة, مشيرًا لمبادرة البصمة البيئية التي أطلقها سموه لتنمية البيئة بالمنطقة وفق المعايير المعتمدة دوليًا، مشددًا على أهمية معالجة الوضع البيئي، ودراسة سبل حماية المراعي الطبيعية من التصحر والتلوث أياً كان مصدرهما، للحفاظ على الموارد البيئية والمقدرات الطبيعية بالمنطقة، وذلك بمضاعفة الجهود المخططة والتنسيق والتكامل مع كافة الجهات ذات الصلة وأفراد المجتمع.وأبدى سموه دعمه الكامل لخطط وجهود الهيئة بمختلف مجالات عملها داعيًا لطرح أفكار ابداعية في تحسين وتلطيف الأجواء بالمنطقة بالاسترشاد بالتجارب المحلية والدولية بهذا المجال لاسيما من خلال تكثيف وتوزيع وتنويع الغطاء النباتي.فيما قدم المهندس البلوي شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه بكل ما يقوم به فرع الهيئة بالمنطقة وتوجيهاته المستمرة للحفاظ على البيئة في جميع محافظات المنطقة.// انتهى //15:16ت م0100