بروكسل 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسخسرت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي حكما قضائيا حاسما في معركتها ضد عمالقة التقنية.ووقفت المحكمة العامة لمحكمة العدل الأوروبية وهي أعلى هيئة قضائية أوروبية إلى جانب شركة آبل وحكومة أيرلندا بعد أن فرضت المفوضية غرامة بالضرائب المتأخرة للشركة الأمريكية في إيرلندا وبقيمة 13 مليار يورو.وقال بيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية: تعد المحكمة العامة أن المفوضية لم تثبت، في خطها المنطقي البديل، أن الأحكام الضريبية المتنازع عليها كانت نتيجة لتقدير سلطات الضرائب الإيرلندية .ويأتي القرار بمثابة ضربة لسياسة المنافسة الأوروبية حيث طالب الجهاز التنفيذي الأوروبي في عام 2016 إيرلندا باسترداد ضرائب الشركات بقيمة 13 مليار يورو، بالإضافة إلى الفوائد بعد أن خلص تحقيق إلى أن إيرلندا منحت صفقة "ودية" لأكثر من عقد من الزمان لمؤسسة آبل.ويأتي هذا الحكم بمثابة دفعة لإيرلندا التي تقاتل للدفاع عن خطتها الضريبية الجذابة للشركات.// انتهى //15:24ت م0102