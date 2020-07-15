اجتماعي / الضمان الاجتماعي بحائل ينظم دورة في اللغة الانجليزية
الأربعاء 1441/11/24 هـ الموافق 2020/07/15 م واس
حائل 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس
ينظم فرع الضمان الاجتماعي بمنطقة حائل ممثلاً بقسم " التمكين " الأحد القادم، بالتعاون مع "برق" حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع ، دورة في اللغة الانجليزية، وذلك عن طريق البث المباشر عبر برنامج "زوم".
وتستهدف الدورة التي تنطلق الساعة الـ 11 مساءً، أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي والراغبين بالتأهيل للسنة التحضيرية بالجامعة من خريجي الثانوية العامة من الجنسين.
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15:26ت م
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