حائل 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسينظم فرع الضمان الاجتماعي بمنطقة حائل ممثلاً بقسم " ‏التمكين ‏‏" الأحد القادم، بالتعاون مع "برق" حائل للعمل التطوعي وخدمة ‏المجتمع ، ‏دورة في اللغة الانجليزية‏، وذلك عن ‏طريق البث المباشر عبر برنامج "زوم". ‏وتستهدف الدورة التي تنطلق الساعة الـ 11 مساءً، ‏أبناء ‏مستفيدي الضمان الاجتماعي والراغبين بالتأهيل ‏للسنة ‏التحضيرية بالجامعة من خريجي الثانوية العامة من ‏الجنسين. ‏‏// انتهى // ‏15:26ت م0103