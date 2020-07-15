اجتماعي / الضمان الاجتماعي بحائل ينظم دورة في اللغة الانجليزية ‏

الأربعاء 1441/11/24 هـ الموافق 2020/07/15 م واس
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حائل 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس
ينظم فرع الضمان الاجتماعي بمنطقة حائل ممثلاً بقسم " ‏التمكين ‏‏" الأحد القادم، بالتعاون مع "برق" حائل للعمل التطوعي وخدمة ‏المجتمع ، ‏دورة في اللغة الانجليزية‏، وذلك عن ‏طريق البث المباشر عبر برنامج "زوم". ‏
وتستهدف الدورة التي تنطلق الساعة الـ 11 مساءً، ‏أبناء ‏مستفيدي الضمان الاجتماعي والراغبين بالتأهيل ‏للسنة ‏التحضيرية بالجامعة من خريجي الثانوية العامة من ‏الجنسين. ‏
‏// انتهى // ‏
15:26ت م
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