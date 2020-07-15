الدمام 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسدشنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم المسلخ المبتكر بحي العليا بالخبر، والذي يأتي ضمن جهود الأمانة وجاهزيتها لعيد الأضحى المبارك ولتخفيف الازدحام على المسلخ الرئيسي.ويقدم المسلخ الجديد خدماته بإشراف طبيب بيطري وجزارين مؤهلين، ويتسع لـ 15 ذبيحة في وقت واحد، ويتميز المسلخ بواجهته الزجاجية التي تمكن أصحاب الأضاحي من مشاهدة أضاحيهم وهم في مركباتهم دون الحاجة للنزول منها، وتسليمها لهم في السيارة وفق المعايير والشروط الصحية المطلوبة.وستستحدث أماكن لبيع الأضاحي بجوار المسلخ، تتيح للمضحين شراء الأضاحي منها بدلا من التوجه للسوق المركزي.وتسعى الأمانة إلى تقديم جميع الخدمات البلدية لراحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث ستكون هناك ثلاثة مسالخ في محافظة الخبر، هي المسلخ المركزي، والمسلخ المؤقت في العزيزية، والمسلخ المبتكر بحي العليا.// انتهى //15:31ت م0104