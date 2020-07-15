سيئون 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، بتوزيع 150 سلة غذائية تزن 11 طنا و 100 كيلو غرام للنازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 900 فرد.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.//انتهى//15:32ت م0105