جيزان 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليه 2020 م واستبدأ غداً , فعاليات الملتقى الكشفي السابع للقادة الكشفيين الذي تستضيفه منطقة جازان على مدى ثلاثة أيام ، من خلال العديد من البرامج والزيارات الكشفية بمدينة جيزان وعدد من المحافظات.وأوضح منسق الملتقى القائد الكشفي يحي بن محمد غبيري أن الملتقى سيقام بمشاركة ٢٥ قائداً ورائداً كشفياً يمثلون مختلف مناطق المملكة، ويتضمن مجموعة من الزيارات واللقاءات بمدينة جيزان ومحافظات صبيا وفيفا والداير بني مالك ووادي لجب والجبل الأسود، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى لتحقيق الأهداف المرجوة من الملتقى .// انتهى //15:36ت م0106