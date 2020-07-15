مكة المكرمة في 24 ذو القعدة 1441 ه الموافق 15 يوليو 2020 م واسأطلقت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى خدمة حجز موعد لاستلام أصل وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي للطلاب والطالبات خريجي برامج الدراسات العليا الذين تم إصدار وثائقهم وذلك من مقر عمادة الدراسات العليا بالمدينة الجامعية بالعابدية لافتة النظر إلى أنه يمكن لجميع الخريجين والخريجات طباعة النسخة الإلكترونية لوثيقة التخرج والسجل الأكاديمي من خلال البوابة الأكاديمية.وأهابت العمادة بالجريجين بضرورة القدوم في الموعد المحدد مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أكّدت عليها وزارة الصحة وتعتذر عن استقبال أي مراجع دون وجود موعد مسبق داعية إلى طباعة نموذج إخلاء الطرف بعد استكمال جميع إجراءاته إلكترونياً من خلال الخدمات الإلكترونية للبوابة الأكاديمية موضحة أنه في حال عدم القدرة على الحضور شخصياً يكتب خطاب تفويض باسم المفوض له مع إرفاق صورة من هوية المتخرج.// انتهى //15:38ت م0108