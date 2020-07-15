الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة الأستاذ فهد بن أسعد أبو النصر، عبر الاتصال المرئي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة السفير عمر سيف غباش.وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون مجال الدبلوماسية الثقافية بين البلدين الشقيقين، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:40ت م0109