مكة المكرمة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليه 2020 م واسكشف مدير إدارة المسالخ بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور أحمد قوته عن التسهيلات التي أحدثتها التطبيقات الإلكترونية لخدمة توصيل طلبات الذبائح على حسابات تطبيق "واتس آب" والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة، التي أُطلقت في وقتٍ سابق ضمن حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية فعَّلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فيروس كورونا للإسهام في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام وتسهيل عميلة البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين وسد احتياجاتهم وفقاً للاشتراطات الصحية والاحترازية وحفاظاً على صحة الجميع، مشيرا إلى أن الأمانة اتجهت للاعتماد على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، وهي أحد برامج التحول الوطني للإسهام في تحسين تجربة المواطن لخدمات القطاع البلدي.وأوضح الدكتور أحمد قوته أنَّ الأمانة وضعت خططاً للتنسيق مع الجهات المعنية في حال ظهور أي حالة اشتباه -لا قدر الله- في المسالخ بمكة المكرمة لاتخاذ الإجراء اللازم، لافتا النظر إلى تكثيف الأعمال الرقابية التي تتمثل في التوعية الصحية والإرشادية وتصحيح جميع الممارسات الخاطئة التي تكون في المسالخ من خلال الفرق الرقابية والكاميرات لضمان سلامة اللحوم المُقدمة وتوفير الأجواء الصحية الآمنة وتفعيل الطرق الآلية الحديثة التي يتم بواسطتها الذبح، والإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي.// انتهى //15:43ت م0110