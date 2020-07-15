جنيف 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسحذرت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف اليوم من انخفاض مثير للقلق في عدد الأطفال الذين يتلقون اللقاحات المنقذة للحياة في جميع أنحاء العالم، مطالبتين ببذل الجهود الفورية لتلقيح جميع الأطفال.ووفقا لبيانات جديدة لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف فإن هذه الاضطرابات تهدد بعكس التقدم المُحرَز في وصول اللقاحات إلى المزيد من الأطفال والمراهقين، حيث ثبتت نسبة التلقيح عند ٨٥٪ فقط لمدة عقد من الزمن، وترك ١٤ مليون رضيع سنويا دون تطعيمات.وأشارت البيانات للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى انخفاض كبير في عدد الأطفال الذين أكملوا الجرعات الثلاث من لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي، وذلك للمرة الأولى منذ ٢٨ سنة.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس: إن وباء كوفيد ١٩ عرّض المكاسب التي حققتها المنظمة في مجال التلقيح للخطر، ويمكن أن يعود الموت والمعاناة -اللذين يمكن تفاديهما- بسبب عدم حصول الأطفال على التلقيحات الروتينية ، داعياً بلدان العالم إلى ضمان استمرار برامج التلقيحات الأساسية المنقذة للحياة .// انتهى //16:25ت م0124