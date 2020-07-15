الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسشارك أطباء سعوديون متطوعون من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى جانب 20 طبيبًا من 12 دولة مختلفة مشاركين في منتدى سياسات هلسنكي لمساعدة الإخوة في اليمن لمجابهة جائحة كورونا، وذلك في لقاء عُقد افتراضيًا عبر منصة (من طبيب إلى طبيب) مع الأطباء اليمنيين، وذلك لبحث الوضع الصحي الراهن في اليمن خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).واستعرض الأطباء السعوديون: سميح غزال، ودايل الشهري، وزكية بخاري، الاستشاريون في الأوبئة والأمراض المعدية تجربة المملكة مع الوباء وكيفية الحد من انتشاره والبروتوكول العلاجي المتّبع، مع التطرّق إلى أن نسبة الوفاة بالمملكة من هذه الجائحة لم تتخطى 1%، مع ارتفاع حالات التعافي بشكل يومي ولله الحمد.وجرى خلال اللقاء تقييم الاحتياجات الصحية للأطباء باليمن وكيفية التعامل مع الفيروس وتوفير أفضل رعاية ممكنة للمرضى.ويهدف اللقاء لنقل الخبرات والتجارب الدولية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد إلى الأطباء اليمنيين.يذكر أن المملكة قدمت من خلال المركز -بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- مساعدات طبية ووقائية متنوعة للأشقاء في اليمن للحد من انتشار فيروس كورونا.//انتهى//16:32ت م0128