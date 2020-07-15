نجران 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واستتابع لجنة توطين الوظائف بنجران قرار التوطين في محلات الحلويات والمعجنات بمدينة نجران للتأكد من تطبيق القرار وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.وأفاد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بالإنابة حمد بن محمد آل منصور أن اللجنة قامت بزيارة 39 محلاً، وحصرت 53 موظفاً سعودياً، منهم 10 موظفات سعوديات يعملن بالنشاط.وأشار إلى أن اللجنة حصرت 10 فرص عمل بالنشاط يجري العمل على استكمال شغلها بالشباب السعودي، كما ضبطت 3 مخالفات عُمل اللازم حيالها، فيما بلغت نسبة التوطين في المحلات التي تمت تغطيتها نسبة 51%.ودعا آل منصور أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين المسارعة بتوظيف السعوديين تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.// انتهى //16:33ت م0129