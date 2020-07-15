جدة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليه 2020 م واستمكنت جمعية نمـاء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة عبر برامج "التمكين" من تأهيل 4166 شاباً وفتاة لسوق العمل من أبناء الأسر المحتاجة ، تحقيقاً لأهداف الجمعية بتمكين الأسر وإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج و الاكتفاء تواكباً مع رؤية المملكة 2030 .وأوضح المدير العام لجمعية نماء الأهلية فيصل بن عبدالرحمن الحميد أن تنفيذ مثل هذه البرامج يقوم على البحوث الميدانية لتقصي مهارات وخبرات كل فرد على حدة ، إضافة إلى إيجـاد فرص العمل ، حيث تبحث الجمعية بالتعاون مع شركائها من مكاتب التوظيف ومعاهد التدريب على فرص العمل المناسبة لمستفيديها ، ثـم توقع عقود شراكة مع الشركات الراغبة في توظيف أبناء الأسر المستفيدة .وأشار إلى أن الجمعية تعكف بشكل مستمر على دراسة الحالات المستفيدة من خدماتها المتنوعة عبر وحدة البحث الاجتماعي ، كما تقدم خدماتها للحالات التي تحال إليها من الجهات ذات الاختصاص ، مع مساعدة المستحقين وفق معايير محددة اعتمدتها الجمعية لتصنيف هذه الحالات، منوهاً بالدعم الذي يحظى به العمل الخيري في المملكة .ودعا أصحاب الأعمال والمتبرعين للبذل والعطاء ومدّ يد العون للمسهمين في إنجاح مشاريع وبرامج جمعية نماء الأهلية لتحقيق الرؤية الوطنية للتنمية الاجتماعية المستدامة .// انتهى //16:50ت م0133