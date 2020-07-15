اجتماعي / جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة تؤهل 4166 مستفيداً لسوق العمل
الأربعاء 1441/11/24 هـ الموافق 2020/07/15 م واس
جدة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليه 2020 م واس
تمكنت جمعية نمـاء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة عبر برامج "التمكين" من تأهيل 4166 شاباً وفتاة لسوق العمل من أبناء الأسر المحتاجة ، تحقيقاً لأهداف الجمعية بتمكين الأسر وإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج و الاكتفاء تواكباً مع رؤية المملكة 2030 .
وأوضح المدير العام لجمعية نماء الأهلية فيصل بن عبدالرحمن الحميد أن تنفيذ مثل هذه البرامج يقوم على البحوث الميدانية لتقصي مهارات وخبرات كل فرد على حدة ، إضافة إلى إيجـاد فرص العمل ، حيث تبحث الجمعية بالتعاون مع شركائها من مكاتب التوظيف ومعاهد التدريب على فرص العمل المناسبة لمستفيديها ، ثـم توقع عقود شراكة مع الشركات الراغبة في توظيف أبناء الأسر المستفيدة .
وأشار إلى أن الجمعية تعكف بشكل مستمر على دراسة الحالات المستفيدة من خدماتها المتنوعة عبر وحدة البحث الاجتماعي ، كما تقدم خدماتها للحالات التي تحال إليها من الجهات ذات الاختصاص ، مع مساعدة المستحقين وفق معايير محددة اعتمدتها الجمعية لتصنيف هذه الحالات، منوهاً بالدعم الذي يحظى به العمل الخيري في المملكة .
ودعا أصحاب الأعمال والمتبرعين للبذل والعطاء ومدّ يد العون للمسهمين في إنجاح مشاريع وبرامج جمعية نماء الأهلية لتحقيق الرؤية الوطنية للتنمية الاجتماعية المستدامة .
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16:50ت م
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