الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسدعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع الجهات إلى الاستفادة من خدمات الاستضافة المحلية المقدمة من شركات الحوسبة السحابية المسجلة لدى الهيئة؛ لما تتميز به من موثوقية وضمان في استمرارية الخدمات، وسهولة الوصول، إضافة إلى مستوى الحماية العالي الذي تتمتع به، مشيرةً إلى إمكانية التعرف على شركات الحوسبة السحابية المسجلة لدى الهيئة عبر الرابط التالي: www.citc.gov.sa.وجددت الهيئة دعوتها لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية إلى المبادرة والتسجيل في موقع الهيئة الإلكتروني لاعتمادها رسميًا في تقديم تلك الخدمات، وذلك بهدف تنظيم هذا المجال الحيوي وتوطينه.وأوضحت الهيئة أن التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية يعزز من موثوقية مقدم الخدمة، ويساعده على اتباع الاشتراطات والضوابط التي تصدرها الهيئة، وتجنب ما قد يترتب عليها من عقوبات، إضافة إلى أن تسجيل مقدم الخدمة لدى الهيئة سيقتضي وجوده ضمن قائمة الشركات المسجلة في موقعها الإلكتروني، مما يسهل وصول المشتركين لجميع مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين في المملكة.وكشفت الهيئة أن تنظيم خدمات الحوسبة السحابية في المملكة سيسهم في توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتوطين خدمات الحوسبة السحابية، وتحفيزاعتماد الحلول والتقنيات الخاصة بها للارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية والمرونة وتحسين جودة هذه الخدمات بالمملكة، إضافةً إلى إسهام خدمات الحوسبة السحابية في تمكين الاقتصاد المعرفي والمجتمع المعلوماتي، وتحفيز الأفراد والقطاع العام والخاص نحو التحول الرقمي.وكانت "هيئة الاتصالات" قد أصدرت في وقت سابق الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية في المملكة بالإضافة إلى نشر أدلته الخاصة، التي تشمل دليل خدمات الحوسبة السحابية لكل من: المشتركين الأفراد، وقطاع الأعمال (الشركات والمؤسسات الخاصة)، والجهات الحكومية، إضافة إلى دليل خاص لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية تضمنت تلك الأدلة جميع التنظيمات والالتزامات والحقوق لكل مقدمي خدمات الحوسبة السحابية والمستخدمين.// انتهى //17:01ت م0134