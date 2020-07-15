إسلام آباد 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الباكستانية تسجيل 2165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، و67 حالة وفاة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد إلى 255769 حالة، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5386 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 172810 أشخاص، وتوجد 2078 حالة في وضع حرج.// انتهى //18:35ت م0168