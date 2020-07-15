بيروت 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسسجّلت لبنان اليوم 91 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 68 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و23 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 2542 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 3945 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع فيه عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 38، واستقر عدد حالات الشفاء على 1455.// انتهى //18:37ت م0169