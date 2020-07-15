أبها 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسأعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال أسماء الفائزين في مسابقة أفضل ابتكار لإيجاد حلول إبداعية تناسب أزمة فيروس كورونا المستجد التي أطلقتها الجامعة مؤخراً ضمن برنامج " مبادرون ".وحصد الطالب حسن حسان الشيخ من كلية علوم الحاسب الآلي بالجامعة المركز الأول بابتكار الروبوت متتبع الخط، فيما حصلت بيادر أحمد العيسى الموظفة في إحدى الشركات المتخصصة في الغاز والنفط والتابعة لأرامكو السعودية على المركز الثاني عن ابتكار معقم مقبض العربات، وحصلت الطالبة يسرى الحسن عبده من كلية العلوم والآداب برجال ألمع على المركز الثالث عن ابتكار كمام قماشي بتقنية النانو.وأوضح مدير مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال الدكتور محمد بن خماش المغربي أن المسابقة استهدفت المهتمين بالابتكار من جميع شرائح المجتمع بهدف إتاحة الفرصة أمام المجتمع لتصميم ابتكارات وأفكار تقدم حلولاً إبداعية تتناسب مع الظروف الحالية من تفشي مرض كورونا المستجد والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، مشيراً إلى أن المسابقة استقبلت أكثر من ٥٠٠ مشاركة، خضعت ٥٠ مشاركة منها للتحكيم وفق معايير دقيقة.// انتهى //18:42ت م0170