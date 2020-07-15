عمّان 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني الذي يزور عمّان حاليًا.وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الاجتماعية تجاه اللاجئين الفلسطينيين من خلال المساعدات والتمويل لتمكين الأونروا من مواصلة عملها.وتناول اللقاء نتائج المؤتمر الوزاري الدولي للمانحين لدعم الأونروا الذي نظمته الأردن بالتعاون مع السويد أخيرا لضمان استدامة تقديم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين.// انتهى //19:03ت م0176