ثقافي /" الافتقار إلى الله في الشدة "محاضرة بتعاوني الأجفر بحائل
الأربعاء 1441/11/24 هـ الموافق 2020/07/15 م واس
حائل 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس
أقام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الأجفر بمنطقة حائل اليوم محاضرة بعنوان " الافتقار إلى الله في الشدة " قدمها سليمان بن حمود العتيق، وذلك بمسجد صالح المهيلب .
وتأتي المحاضرة امتدادًا لبرامج المركز في نشر العلم وتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، حيث شدد المحاضر على ضرورة افتقار المسلم إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء والشدة .
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19:58ت م
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