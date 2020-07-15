حائل 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسأقام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الأجفر بمنطقة حائل اليوم محاضرة بعنوان " الافتقار إلى الله في الشدة " قدمها سليمان بن حمود العتيق، وذلك بمسجد صالح المهيلب ‏.وتأتي المحاضرة امتدادًا لبرامج المركز في نشر العلم وتوعية الناس ‏وتبصيرهم ‏بأمور دينهم ودنياهم، حيث شدد المحاضر على ضرورة افتقار المسلم إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء والشدة .// انتهـى //19:58ت م0201