الخرطوم 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسجددت السودان رفضها لأية إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف، خصوصاً مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا للتوصل إلى توافق ما بين الدول الثلاث حول سد النهضة الإثيوبي في النقاط الخلافية العالقة التي يمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسية.وقالت وزارة الريّ والموارد المائية بالسودان في بيان اليوم: إنها طلبت من أجهزتها المختصة قياس منسوب النيل الأزرق بالتحري عن صحة هذه المعلومات المتداولة بشأن بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة.وأضافت أنه اتضح جليا من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا، ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة.وذكرت الحكومة السودانية أنها ستتابع هذه التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية.مما يذكر أن إثيوبيا أعلنت اليوم رسميًا بدء ملء خزانات سد النهضة.// انتهى //20:01ت م0204