الطايف 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واستستقبل 227 حديقة ومتنزها عامًا زوار محافظة الطائف بعد أن أخضعتها أمانة الطائف للصيانة والتأهيل ودعمتها بالخدمات والمرافق العامة وصيانة شبكات الخدمات بها حتى تكون في جاهزية تامة لاستقبال الزوار المصطافين والسياح.وتعمل الأمانة على تأهيل مجموعة جديدة من حدائق الأحياء للاستفادة منها في تعزيز جهود الحفاظ على البيئة الطبيعة، وتوفير مناخات من شأنها خدمة الأهالي والزوار، وإيجاد المزيد من المتنفسات الطبيعية مستفيدة من عوامل المناخ والبيئة المميزة بالطائف، فيما عمدت فرق الصيانة بالإدارة العامة للحدائق والتجميل إلى تعزيز المسطحات الخضراء، وتهيئة التمديدات (كهرباء، ومياه)، وإصلاح ألعاب الأطفال وزيادة أعدادها، وإيجاد مساحات لألعاب اللياقة البدنية وممارسي الرياضة والمشي، والاستفادة من اعتدال الجو في زراعة شتلات الورود والزهور الموسمية.كما واصلت تنفيذ برامج الرش والتعقيم للمرافق الترويجية والخدمية بشكل عام في جميع الحدائق والمتنزهات للوقاية من انتشار فيروس كورونا وإيجاد بيئة مثالية للمتنزهين.// انتهى //20:10ت م0206