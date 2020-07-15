الطائف 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسإعداد : خالد الطويرقي تصوير : فيصل الشيبانييتميز الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة الطائف بوجود معالم سياحية جاذبة منها على سبيل المثال لا الحصر "متنزه الردّف السياحي" الذي يتربع على مساحة إجمالية تناهز 565 ألف متر مربع جعلت الناس يقبلون عليه من كل مكان من داخل الطائف وخارجها نظير تنوع مرافقه وتكامل خدماته.وللردّف مكانة كبيرة لدى أهالي الطائف حيث اعتادوا قضاء أوقاتهم في الماضي بين أشجاره وعلى أعشابه بعيدًا عن ضوضاء الحياة، ليصبح اليوم موقعًا سياحيًا يبحث عنه كل زائر للطائف من داخل المملكة وخارجها، وصمم المتنزه بشكل يراعي تكامل الخدمات البيئية والرياضية والترفيهية والثقافية ليستمتع الزوار في مكان واحد بما في ذلك الأسرة والفرد.ويحتفظ متنزه الردّف بوهجه التنظيمي الجاذب مما جعله مكانًا ممتعًا لمختلف المناسبات السياحية، ويمتاز بقدرته الاستيعابية الكبيرة خلال المواسم الصيفية التي تصل إلى أكثر من 100 ألف زائر يومياً، ويمكن الوصول للمتنزه عبر عدد من المحاور والطرق.ويحتوي متنزه الردّف على ست حدائق متنوعة الجمال والتصميم، ومصليات تتسع لأكثر من 2400 مصل ومصلية، وتسعة مجمعات لدورات المياه ، ومواقف للسيارات من جميع الاتجاهات، ويشتمل على عدد من المرافق الرياضية والترفيهية (الساحات البلدية) ويضم ملاعب لكرة القدم ، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة اليد، ومدرجات، ومضامير مختلفة للمشي.ولا يبعد كثيرًا عن الموقع السابق وادي الألعاب المخصص للأطفال الذي تحيط به مظلات خشبية للأسر والعائلات، ومجموعة من المقاهي والمطاعم مع جلسات خارجية مطلة على البحيرة الصناعية بنافورتها التفاعلية التي تبلغ مساحتها 13 ألف متر مربع ، يتوسطها شاشة من رذاذ الماء مساحتها 300 متر مربع تتحول كل 5 دقائق إلى نافورة متحركة ارتفاعها 80 متراً في حال سكون الهواء، بالإضافة إلى نافورة أخرى تشترك مع النافورة التفاعلية في العروض التي تشد أنظار الزوار خلال الفترة المسائية .ويضم متنزه الردّف مركزاً للبيئة والإنسان يقوم بتثقيف المرتادين للمحافظة على الطبيعة المحلية ، وسبل الاستفادة المثلى منها في إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، ويحتضن المعارض والفعاليات والمناشط التعريفية والتوعوية والتثقيفية والسياحية على مدار العام، في حين يضم خدمات مساندة متعددة الأغراض، ونظام مراقبة لضمان تحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة، ومركز إسعافات أولية ، ومركزًا إرشاديًا وآخر للأطفال التائهين .وتعمل الإدارة العامة للحدائق والتجميل على إنشاء الحديقة الطائفية التي تضم بين جنباتها الفواكه الموسمية : العنب، الرمان، التوت، البخارى، التين، السفرجل، الكمثرى، التفاح البلدي.// انتهى //20:34ت م0207