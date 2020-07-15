أبهـا 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واساختتمت أمس في الساحة الشعبية بمركز البشاير فعالية "عروض الصقور" في نسختها الثانية التي استمرت يومين, ضمن فعاليات صيف عسير 2020, التي أطلقها سمو أمير المنطقة مؤخرًا في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة, تحت شعار :"مرحباً ألف في عسير .. تنزه بحذر".وشهدت الفعالية استضافة الصقّار عبدالله النويبت قدّم خلالها شرحاً مفصلاً عن طرق توليف طيور الصيد، واستعرض العديد من أنواع الصقور تختلف في الاستخدام أثناء الصيد، إلى جانب تقديم شرح مفصل على طريقة "الهدد" وهي إطلاق طيور الصيد على الطيور المرغوب باصطيادها، وتطبيقه على أرض الواقع أمام الجمهور, واستعرض عدد من أنواع الصقور, إلى جانب تقديم المفاهيم الثقافية والبيئية عن هذا النوع من الهوايات التراثية العريقة والإرث الأصيل, بما يعكس اهتمام المملكة بالصقارين والصقور, والتعريف بالموروث الثقافي لأبناء الجزيرة العربية.وطبقت الجهات المنظمة للفعالية الإجراءات الاحترازية والوقائية للحضور والمشاركين من خلال التباعد الاجتماعي, وتوزيع أكثر من 300 حقيبة على الحضور تحتوي على المعقمات والكمامات والقفازات.// انتهى //20:35ت م0208