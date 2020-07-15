عمّان 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم هاتفيا مع نظيره البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا، تطوير التعاون والتضامن بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها.واستعرض الوزيران خلال الاتصال الجهود المبذولة لبلورة موقف دولي فاعل يحول دون تنفيذ القرار الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية ويعيد إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي.واتفقا على إدامة التواصل والتنسيق إزاء التطورات الإقليمية، وأكدا استمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات.// انتهى //21:43ت م0229