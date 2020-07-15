الدوادمي 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسنفذت بلدية محافظة الدوادمي ممثلة في إدارة الرقابة الفنية حملة ميدانية في حي العليا لرصد المخالفات الإنشائية.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية نواف الدلبحي أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود البلدية الرامية إلى المحافظة على المظهر العام للمحافظة من خلال تنظيم ومتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمباني، والتأكد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية والالتزام بجميع مواصفات البناء والحد من مخالفات البناء بأنواعها ما سيكون له تأثير إيجابي على البيئة العمرانية بالمحافظة.ودعا الدلبحي ملاك المباني والمقاولين إلى ضرورة استكمال إجراءات تصاريح البناء قبل البدء في أعمال البناء والتقيد بالنظافة خلال فترة الإنشاء وعدم ترك المخلفات في الموقع ومخالفة الأنظمة، منوها بأنه سيلزم المخالفون بمعالجة المخالفات التي ترصد وستوجه لهم إنذارات، مؤكدًا استمرار الحملات لرصد أية مخالفة كانت، وتطبيق اللائحة على كل مبنى مخالف.// انتهى //21:44ت م0230